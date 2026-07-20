Кот Ларри ожидает нового премьера Великобритании Бернема перед дверью резиденции Кот Ларри ждет нового премьера Бернема перед дверью резиденции на Даунинг-стрит

Москва20 июл Вести.Знаменитый обитатель резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, кот Ларри ждет, когда вступающий в должность в понедельник, 20 июля, новый премьер-министр Великобритании Эндрю Бернем приедет в резиденцию и откроет перед ним дверь.

В аккаунте Ларри в соцсети X опубликованы снимки, на которых кот сидит у порога резиденции и смотрит в закрытую дверь​​​.

Когда-нибудь все равно придется открыть эту дверь подписана фотография

17 июля стало известно, что новым лидером Лейбористской партии Великобритании стал Эндрю Бернем. Также 56-летний политик займет пост премьер-министра страны, который ранее решил покинуть Кир Стармер.

20 июля Стармер прибудет в Букингемский дворец, чтобы официально сообщить королю Великобритании Карлу III о своей отставке. Вскоре после этого Бернем отправится во дворец, и Карл попросит его сформировать правительство. Таким образом, он официально станет премьер-министром Британии.

Сам Бернем после своего избрания заявлял, что британскому правительству следует стремиться к менее агрессивному политическому дискурсу.

Кир Стармер 22 июня объявил об уходе с должности главы правительства и лидера Лейбористской партии. Кот Ларри отреагировал на его отставку на официальной странице в соцсети X, процитировав ее цитатой из песни Another One Bites the Dust группы Queen.