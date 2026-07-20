Карл III принял отставку Стармера с поста премьер-министра Великобритании Король Великобритании Карл III принял отставку Стармера с поста премьер-министра

Москва20 июл Вести.Король Великобритании Карл III принял отставку уходящего с должности премьер-министра страны Кира Стармера. Это следует из заявления Букингемского дворца, заявление которого приводит телеканал Sky News.

Сэр Кир Стармер, член парламента, сегодня утром имел аудиенцию у короля и подал в отставку с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которую Его Величество милостиво принял следует из сообщения

17 июля главой Лейбористской партии был избран Эндрю Бернем. Также 56-летний политик сменит Стармера на посту премьер-министра Великобритании в понедельник, 20 июля. После этого новый премьер приступит к перестановкам в кабмине.