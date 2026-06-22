Москва22 июн Вести.Знаменитый обитатель резиденции британских премьеров, кот Ларри, отреагировал на отставку Кира Стармера с поста главы правительства. Свою позицию кот-долгожитель с Даунинг-стрит выразил на официальной странице в соцсети X, процитировав ее цитатой из песни Another One Bites the Dust группы Queen.

Еще один потерпел сокрушительное поражение говорится в публикации, которая сопровождается коллажем из шести фотографий

На снимках запечатлены все британские премьеры, покинувшие свой пост за последние десять лет: Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак и сам Кир Стармер. Именно эти шесть глав кабинета сменяли друг друга на Даунинг-стрит с 2011 года, когда Ларри поселился в резиденции.

Премьер-министр Кир Стармер объявил об уходе с должности главы правительства и лидера Лейбористской партии. В соответствии с установленными им правилами, выдвижение кандидатов на пост нового лидера партии стартует 9 июля. Имя победителя станет известно до 1 сентября, когда парламентарии вернутся с летних каникул.