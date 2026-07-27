Кот Ларри обрадовался тому, что собака премьера Бернема не поедет в Лондон

Новый премьер Британии не привезет собаку на Даунинг-стрит из-за кота Ларри Кот Ларри обрадовался тому, что собака премьера Бернема не поедет в Лондон

Москва27 июл Вести.Кот Ларри, проживающий в резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, обрадовался новости о том, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем не привезет из Манчестера свою собаку.

В интервью телеканалу BBC британский политик рассказал, что его пес по кличке Аксель не поедет с ним в резиденцию в Лондоне. Он объяснил это тем, что собака вряд ли поладит с Ларри.

Прямо в точку говорится в публикации в аккаунте в соцсети X, который ведется от имени Ларри

Бернем официально занял пост премьер-министра Великобритании 20 июля. До своего вступления в должность лидер лейбористов пообещал провести самые глубокие за последние 40 лет реформы, радикально изменить политическую модель, а также быстро повысить уровень жизни граждан.