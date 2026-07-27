Москва27 июлВести.Кот Ларри, проживающий в резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, обрадовался новости о том, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем не привезет из Манчестера свою собаку.
В интервью телеканалу BBC британский политик рассказал, что его пес по кличке Аксель не поедет с ним в резиденцию в Лондоне. Он объяснил это тем, что собака вряд ли поладит с Ларри.
Прямо в точкуговорится в публикации в аккаунте в соцсети X, который ведется от имени Ларри
Бернем официально занял пост премьер-министра Великобритании 20 июля. До своего вступления в должность лидер лейбористов пообещал провести самые глубокие за последние 40 лет реформы, радикально изменить политическую модель, а также быстро повысить уровень жизни граждан.