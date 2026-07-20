14:24 20 июля 2026 14:30 20.07.2026Сергей КузнецовПолитикаЭнди Бернем стал новым премьер-министром ВеликобританииЭнди Бернем стал новым премьер-министром ВеликобританииСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмЧитайте такжеВ Подольске повреждены дома и автомобили, БПЛА и их обломки упали в жилых зонах09:47 Логистический комплекс Wildberries в Коледино продолжил работу после эвакуации07:58 Поздравил и не был опечален: Трамп оценил финалистов чемпионата мира по футболу05:02 На подлете к Москве уничтожено 27 украинских БПЛА03:23 В семи областях Центральной России объявлена ракетная опасность01:54 Welt: Украина может остаться без внешней поддержки после выборов в Европе23:59 19 июлПод Киевом уничтожен крупный логистический центр ВСУ19:15 19 июлПрезидент ИМЭМО РАН раскрыл условия быстрого завершения конфликта на Украине14:02 19 июлПолитикаЕвропаВеликобританияПремьер-министр20.07.2026