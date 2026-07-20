Фермеры перекрыли трассу в Армении из-за помидоров Фермеры перекрыли трассу в Армении из-за проблем со сбытом помидоров

Москва20 июл Вести.На юго-западе Армении фермеры-активисты перекрыли дорогу Ереван - Ерасх международного значения, требуя решить их проблемы, связанные со сбытом помидоров. Об этом сообщает NEWS.am.

По его данным, фермеры жалуются на то, что местные заводы, ранее закупавшие у них помидоры, отказываются продолжать это делать под предлогом сложностей с дальнейшей реализацией товара. Активисты утверждают, что из-за невозможности ряда армянских производителей вывезти продукцию в Россию наблюдается перенасыщение внутреннего рынка, а власти не решают эту проблему.

Так, житель Араратской области Артак Арутюнян рассказал, что не может продать 60 тонн своих помидоров.

Наши помидоры предназначены для заводов, но они не закупают, говорят, что мы не сможем экспортировать продукцию сообщил он

Ранее Россия ограничила ввоз части продукции из Армении. Вице-премьер Армении Мгер Григорян рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести", что в Армении надеются, что проблемы с ввозом товаров в Россию носят технический характер и что в скором времени их не будет.