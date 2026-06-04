Бизнес-омбудсмен раскрыл хитрый план Пашиняна по ввозу в РФ фруктов и овощей Борис Титов назвал альтернативы поставкам фруктов и овощей из Армении

Москва4 июн Вести.Армянские товары, фрукты и овощи на российском рынке могут заменить поставки из Азербайджана. Об этом агентству "Sputnik Азербайджан" заявил бизнес-омбудсмен, спецпредставитель президента России Борис Титов на Петербургском международном экономическом форуме.

Так он прокомментировал ограничения, которые РФ ввела на ввоз армянской сельхозпродукции.

Мы будем замещать то, что мы теряем в Армении. Конечно, мы будем замещать тем же Азербайджаном. Азербайджан может больше и дает больше, чем Армения заявил Борис Титов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил армянских фермеров, что найдет для их овощей и фруктов новых покупателей. Но до Европы они вряд ли быстро доедут. Не исключено, что товаропоток из Армении пойдет через Азербайджан. Этот вопрос уже обсуждал ряд армянских блогеров.

При этом Титов пояснил, что возможное вступление Армении в Евросоюз вызовет рост инфляции и повышение цен. Это, по его словам, касается не только топлива и энергии, также вырастет стоимость продовольствия на внутреннем рынке Армении.

Россельхознадзор ограничил ввоз минеральной воды "Джермук", вина и коньяка из Армении, цветов, помидоров, огурцов, перцев, клубники, черешни, абрикосов, персиков, слив, нектаринов, винограда. 3 июня черный список пополнили баклажаны, семечки, сухофрукты, картофель. Поставки в РФ рыбы и рыбной продукции из Армении разрешены только от двух предприятий, которые прошли проверку Россельхознадзора.

Ранее глава Россельхознадзора перечислил претензии к армянской сельхозпродукции.