Москва30 мая Вести.Глава РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан задался вопросом, на какой рынок пойдут сельскохозяйственные товары Армении в случае разрыва экономических связей с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Российский президент подчеркнул, что соглашения ЕАЭС о свободной торговле тоже будут закрыты для Армении. По его словам, это приведет к восстановлению полноформатного таможенного контроля и введения таможенных пошлин. Кроме того, прекратится признание документов в сфере технического регулирования и фитосанитарных норм.

Но продукция сельского хозяйства [из Армении] идет на наш рынок. Мы тогда перестанем эти нормы признавать. Надо будет к этому еще раз вернуться. Может быть, мы их и признаем, удовлетворимся. Может быть, нет. Надо посмотреть, куда это пойдет товар. Ну, скажем, то же вино. В Испанию? Во Францию? В Италию? В Португалию? Куда? Честно, надо подумать рассказал Путин

Также, по словам российского лидера, это приведет к сокращению торговли услугами, включая туризм и транспортные услуги в стране.

Ранее сообщалось, что Россия вводит с 30 мая 2026 года временные ограничения на ввоз из Армении некоторых видов ягод и свежих овощей, в том числе томатов, огурцов, перца и клубники.

Тем не менее, по мнению министра экономического развития РФ Максима Решетникова, Россия сможет заместить объемы поставок с других рынков, в том числе внутреннего, после запрета на ввоз овощей и плодов из Армении.