Россия ввела ограничения на импорт томатов, огурцов и клубники из Армении

Москва30 мая Вести.Россия ввела с 30 мая 2026 года временные ограничения на ввоз из Армении некоторых видов ягод и свежих овощей, в том числе томатов, огурцов, перца и клубники, отмечает Россельхознадзор (РСХН).

Решение принято из-за участившихся нарушений при поставках армянских сельхозтоваров в Россию и направлено на обеспечение фитосанитарной безопасности российского рынка, подчеркивает РСХН.

Между тем отраслевые участники рынка не ожидают дефицита овощей из-за ограничения ввоза из Армении.

По словам главы Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова, предпосылок к дефициту огурцов, томатов, перца, зелени и клубники в крупных российских торговых сетях нет. Наибольшую долю предложения овощей в сетевых магазинах имеет российская продукция, подчеркнул Богданов.

Россия сможет наладить поставки овощей с других рынков после запрета на ввоз овощей и плодов из Армении, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.