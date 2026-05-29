Решетников: проблем из-за ограничений поставок из Армении не будет

Москва29 мая Вести.Ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Армении не окажут заметного влияния на российский рынок и уровень инфляции. Об этом в комментарии "Известиям" заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 30 мая вводит ограничения на импорт плодоовощной продукции из Армении для обеспечения фитосанитарного благополучия. Кроме того, с 22 мая были временно ограничены поставки цветов из республики.

Комментируя ситуацию, Решетников отметил, что россияне не почувствуют последствий ограничений.

Мы не заметим статистически этих всех цифр сказал Решетников

По его словам, Россия в основном обеспечивает внутренний спрос собственной продукцией, а также имеет диверсифицированную систему поставок из других стран.