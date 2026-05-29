Москва29 маяВести.Ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Армении не окажут заметного влияния на российский рынок и уровень инфляции. Об этом в комментарии "Известиям" заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 30 мая вводит ограничения на импорт плодоовощной продукции из Армении для обеспечения фитосанитарного благополучия. Кроме того, с 22 мая были временно ограничены поставки цветов из республики.
Комментируя ситуацию, Решетников отметил, что россияне не почувствуют последствий ограничений.
Мы не заметим статистически этих всех цифрсказал Решетников
По его словам, Россия в основном обеспечивает внутренний спрос собственной продукцией, а также имеет диверсифицированную систему поставок из других стран.