Песков: от Еревана еще не было реакции на запрет на ввоз в РФ армянских овощей

Москва29 мая Вести.От Еревана еще не было реакции на решение РФ о запрете ввоза в страну армянских овощей и плодов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ИС "Вести".

С 30 мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники из Армении.

Песков ответил на вопрос, не приходила ли по каким-либо каналам реакция на это решение.

Нет, не приходило сказал он

Ранее Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на ввоз в Россию цветочной продукции из Армении с 22 мая. Ведомство объяснило свое решение защитой фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала РФ.