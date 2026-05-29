Москва29 маяВести.От Еревана еще не было реакции на решение РФ о запрете ввоза в страну армянских овощей и плодов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ИС "Вести".
С 30 мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники из Армении.
Песков ответил на вопрос, не приходила ли по каким-либо каналам реакция на это решение.
Нет, не приходилосказал он
Ранее Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на ввоз в Россию цветочной продукции из Армении с 22 мая. Ведомство объяснило свое решение защитой фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала РФ.