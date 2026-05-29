Ереван обещает в ближайшее время отреагировать на запрет ввоза ряда товаров в РФ Армения готовит ответ на ограничения поставок ряда товаров в Россию

Москва29 мая Вести.Ереван пообещал в ближайшее время отреагировать на решение России ограничить ввоз ряда армянских продуктов питания. Об этом сообщили в Инспекционном органе по безопасности пищевых продуктов Армении.

Мы уведомлены, документы получили вчера. Глава инспекционного органа начал переговоры, разберемся, в чем проблема, примем решения. Результаты будут опубликованы в ближайшее время передает "Интерфакс"

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз из Армении свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. Запрет будет действовать до выработки алгоритма, который позволит обеспечить безопасность поставляемой продукции.