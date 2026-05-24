Глава МИД Армении Мирзоян: надеемся на решение проблем с ввозом товаров в РФ

Москва24 мая Вести.Проблемы с ввозом на территорию России произведенной в Армении продукции наблюдались и в прошлом, поэтому в Ереване надеются на взаимоприемлемое для обеих сторон разрешение связанных с этим вопросов.

Об этом заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

Проблемы бывают во всех отношениях … Мы в целом не нацелены на напряжение атмосферы или обострение. Уверен, что многие из этих проблем и ранее, 10–15 лет назад, тоже были: ввоз абрикосов, вина, водки и так далее — проблемы с экспортом … Надеюсь, (в сложившейся в настоящее время ситуации – прим. ред.) найдем правильные решения сказал глава армянского внешнеполитического ведомства в разговоре с порталом news.am

20 мая Россельхознадзор проинформировал о введении с 22 мая 2026 года временных ограничений на импорт цветов из Армении.

Позднее федеральная служба приостановила ввоз и оборот на территории России всех партий армянской минеральной воды "Джермук" в связи с выявленными нарушениями обязательных требований.

23 мая Роспотребнадзор сообщил, что по аналогичной причине приостановлена реализация продукции армянских компаний "Веди-алко", "Абовянский коньячный завод", а также ООО "Винно-коньячный дом "Шахназарян".

Ранее Арарат Мирзоян заявил о заинтересованности Армении в сохранении и развитии двусторонних отношений с Россией.