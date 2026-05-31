Москва31 мая Вести.В Армении надеются, что проблемы с ввозом товаров в Россию носят технический характер и в скором времени их не будет. Об этом вице-премьер Армении Мгер Григорян рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Григорян отметил, что сейчас делать выводы по торговому обороту Армении и России нет смысла.

Соответственно, делать какие-то анализы по торговому обороту я просто не вижу никакого смысла, и надеюсь, те проблемы, которые сейчас возникают с движением товаров в сторону России, надеюсь, что они будут техническими, и скоро их не будет пояснил он

Россия 30 мая ограничила ввоз томатов, огурцов и клубники из Армении. Решение принято из-за участившихся нарушений при поставках армянских сельхозтоваров в Россию и направлено на обеспечение фитосанитарной безопасности российского рынка, отметили в Россельхознадзоре.