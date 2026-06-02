Глава МИД Армении Мирзоян: Ереван и Москву ждет партнерское будущее Глава МИД Армении Мирзоян заверяет, что республику и РФ ждет партнерское будущее

Москва2 июн Вести.Ереван и Москву ждет нормальное партнерское будущее. Об этом заявил глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян во время предвыборных дебатов на Общественном телевидении Армении.

В ответ на вопрос на просьбу рассказать, как действующие власти республики планируют выходить из кризиса в армяно-российских отношениях, он заверил, что Армения постарается разрешить все недоразумения с Москвой.

Мы в конструктивной и рабочей атмосфере работаем и будем работать с нашими российскими коллегами для решения проблем, разъяснения всех недоразумений. И поверьте, Армению и Россию ждет нормальное партнерское будущее отметил Мирзоян

Ранее стало известно, что российская сторона ограничила ввоз в страну семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении. Уточняется, что временные ограничения вводятся с 3 июня 2026 года.

1 июня Россельхознадзор заявил, что только две армянские компании могут поставлять живую рыбу и рыбопродукцию в РФ. Тогда же стало известно, что ведомство со 2 июня ограничивает ввоз косточковых плодов и винограда из Армении.

Кроме того, с 30 мая ограничен ввоз плодоовощной продукции из Армении для обеспечения фитосанитарного благополучия. Также с 23 мая Роспотребнадзор приостановил продажу некачественного алкоголя трех армянских производителей.