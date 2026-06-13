Власти Армении надеются на разрешение возникших с Россией разногласий Вице-премьер Армении Григорян надеется на преодоление разногласий с Россией

Москва13 июн Вести.Существующие разногласия между Москвой и Ереваном могут быть урегулированы путем диалога сторон, заявил июня вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Слова зампреда правительства республики прозвучали во время торжественного приема в Ереване по случаю празднования Дня России.

Выражаем надежду, что существующие вопросы и разногласия будут успешно преодолены благодаря открытому диалогу, а отношения между Республикой Армения и Российской Федерацией будут и дальше развиваться в духе взаимопонимания цитирует РИА Новости Григоряна

По словам вице-премьера, многолетний опыт сотрудничества между двумя странами является важным и долгосрочным активом, который необходимо сохранять вне зависимости от изменений в международной обстановке.

3 июня секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что Москва не будет финансировать выход Армении из кризиса, который возникнет в связи с расширением контактов Еревана с государствами Евросоюза.

До этого доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян также высказал мнение, что Армения может столкнуться с неподъемными экономическими проблемами, если примет решение выйти из ЕАЭС.