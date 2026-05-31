Вице-премьер Армении Григорян: у нас не стоит вопрос выхода из ЕАЭС

Москва31 мая Вести.Армения не планирует разрывать связи с Евразийским экономическим союзом. Об этом вице-премьер страны Мгер Григорян рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" в Астане.

Журналист поинтересовался, подсчитывала ли Армения возможный ущерб экономике в случае сокращения или разрыва связи с ЕАЭС.

А у нас не стоит вопрос разрыва связей с Евразийским экономическим союзом. Соответственно, делать расчеты, мы в этом не видим никакой необходимости на данный момент сказал Григорян

Ранее стало известно, что Москва вызвала своего посла из Еревана из-за шагов Армении в сторону ЕС.