Москва31 маяВести.Армения не планирует разрывать связи с Евразийским экономическим союзом. Об этом вице-премьер страны Мгер Григорян рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" в Астане.
Журналист поинтересовался, подсчитывала ли Армения возможный ущерб экономике в случае сокращения или разрыва связи с ЕАЭС.
А у нас не стоит вопрос разрыва связей с Евразийским экономическим союзом. Соответственно, делать расчеты, мы в этом не видим никакой необходимости на данный моментсказал Григорян
Ранее стало известно, что Москва вызвала своего посла из Еревана из-за шагов Армении в сторону ЕС.