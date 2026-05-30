Москва30 мая Вести.

Посол Российской Федерации в Республике Армения С. П. Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС говорится на сайте внешнеполитического ведомства

Ранее по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия приняли совместное заявление в связи с планами Армении присоединиться к Евросоюзу. В документе страны призвали Ереван провести референдум, на котором граждане должны определить, поддерживают ли они членство в ЕАЭС или курс на вступление в Евросоюз.

В Кремле при этом отмечали, что движение Армении в сторону ЕС является суверенным правом республики. Однако, по мнению Москвы, Ереван не должен реализовывать этот курс за счет ресурсов и возможностей стран Евразийского экономического союза.

Президент РФ Владимир Путин по итогам своего государственного визита в Казахстан в пятницу в беседе с журналистами переадресовал вопрос Еревану о том, "как долго можно сидеть на двух стульях".