Москва31 маяВести.Армения будет думать о выборе между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом, когда вопрос встанет ребром, заявил вице-премьер республики Мгер Григорян в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Вице-премьер отметил, что сейчас у Армении не стоит вопрос выхода из ЕАЭС.
Когда дело дойдет до того, что этот вопрос встанет ребром, тогда будет конкретика с этим вопросом, тогда и будем проводить стресс-тесты, если будет такая необходимость. Сейчас мы просто не рассматриваем такого сценариясказал Григорян
Ранее президент России Владимир Путин после саммита ЕАЭС адресовал Армении вопрос, как долго можно сидеть на двух стульях.