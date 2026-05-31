Григорян: Ереван будет выбирать между ЕС и ЕАЭС, когда вопрос встанет ребром

Москва31 мая Вести.Армения будет думать о выборе между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом, когда вопрос встанет ребром, заявил вице-премьер республики Мгер Григорян в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Вице-премьер отметил, что сейчас у Армении не стоит вопрос выхода из ЕАЭС.

Когда дело дойдет до того, что этот вопрос встанет ребром, тогда будет конкретика с этим вопросом, тогда и будем проводить стресс-тесты, если будет такая необходимость. Сейчас мы просто не рассматриваем такого сценария сказал Григорян

Ранее президент России Владимир Путин после саммита ЕАЭС адресовал Армении вопрос, как долго можно сидеть на двух стульях.