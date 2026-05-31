Дэвис: Зеленский испугался предупреждения Москвы о новых ударах возмездия Дэвис обратил внимание на необычное поведение Зеленского после предупреждения РФ

Москва31 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский находится в страхе от предупреждения России о новых ударах возмездия. Об этом заявил подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис.

В эфире своего YouTube-канала он отметил, что по поведению Зеленского явно можно сказать, что тот смертельно испуган.

Это заметно, особенно для тех, кто давно за ним следит. Обычно он самоуверен и заносчив в своих заявлениях. Теперь все иначе: даже по языку его тела видно, что он осознает приближение чего-то отметил Дэвис

По мнению подполковника, последние предупреждения Москвы, особенно заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, указывают на то, что Украину ожидают очень опасные времена.

Ранее зампредседатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что европейские страны фактически являются прямыми участниками конфликта против РФ. Он напомнил, что страны Европейского союза оказывают Киеву масштабную военную поддержку, включая поставки беспилотников, комплектующих, вооружения и разведывательной информации. Медведев также отметил, что граждане стран ЕС, на территории которых размещены производства беспилотников для нужд ВСУ, не смогут спать спокойно.

В свою очередь секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предупредил, что удар по военным объектам в Киеве может произойти в любой момент.