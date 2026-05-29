Медведев: жители ЕС не смогут спать спокойно, особенно около производств БПЛА

Москва29 мая Вести.Граждане стран Евросоюза, на территории которых размещены производства беспилотников для нужд ВСУ, не смогут спать спокойно. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Поэтому пусть приготовятся: это будет происходить и дальше​​​. Идет война! И граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Особенно в тех местах, где размещены производства БПЛА для нужд бандеровских формирований ... Это пока цветочки! написал он на своей странице в мессенджере MAX

Медведев также призвал европейских политиков и руководителей стран ЕС учитывать последствия происходящего. По его словам, лидеры Евросоюза знают, каким образом можно завершить конфликт, поэтому ответственность за ситуацию следует адресовать им.

Ранее Медведев в соцсети X называл европейские предприятия, производящие беспилотники и другое оборудование для Украины, потенциальными целями для Вооруженных сил России.