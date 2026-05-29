Москва29 маяВести.Граждане стран Евросоюза, на территории которых размещены производства беспилотников для нужд ВСУ, не смогут спать спокойно. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Поэтому пусть приготовятся: это будет происходить и дальше. Идет война! И граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Особенно в тех местах, где размещены производства БПЛА для нужд бандеровских формирований ... Это пока цветочки!написал он на своей странице в мессенджере MAX
Медведев также призвал европейских политиков и руководителей стран ЕС учитывать последствия происходящего. По его словам, лидеры Евросоюза знают, каким образом можно завершить конфликт, поэтому ответственность за ситуацию следует адресовать им.
Ранее Медведев в соцсети X называл европейские предприятия, производящие беспилотники и другое оборудование для Украины, потенциальными целями для Вооруженных сил России.