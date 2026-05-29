Москва29 мая Вести.Лидеры европейских стран "окончательно и бесповоротно" отказались от Украины, хотя глава киевского режима Владимир Зеленский и его спонсоры по-прежнему не заинтересованы в урегулировании конфликта.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации, посвященном обсуждению ситуации на Украине. Трансляция велась на сайте Организации Объединенных Наций.

По словам постпреда, в настоящее время в Европе пытаются выиграть время для "безумной подготовки к войне с Россией", на что указывает тональность заявлений представителей Брюсселя по теме, связанной с украинским конфликтом.

Они готовы и дальше выжимать из многострадальной страны по максимуму, ее руками воюя с Россией до последнего украинца сказал дипломат

Он добавил, что Зеленский и его спонсоры делают все возможное для того, чтобы эскалация продолжалась.

Ни главарь киевского режима, ни его спонсоры к предметному диалогу по перспективам мирного урегулирования с нашей страной не только не стремятся, но и делают все для эскалации противостояния констатировал Небензя

Действия стран Запада в этой связи направлены лишь на "поощрение рискованной политики" Зеленского.

Дежурные воззвания к безусловному перемирию являются лишь прикрытием для продолжения Киевом их террора. Так называемые лидеры Европы, таким образом, лишь поощряют и без того безрассудный и самоубийственный настрой Зеленского отметил российский постпред

Ранее Небензя подчеркнул, что вина за гибель детей при атаке украинских боевиков на колледж и общежитие в Старобельске в ЛНР лежит на странах Запада, которые годами финансируют киевский режим и пытаются выставить его жертвой конфликта.

Постпред также сообщил, что Россия будет продолжать специальную военную операцию, пока все угрозы безопасности с территории Украины не будут полностью нейтрализованы.