Небензя: кровь погибших в Старобельске детей лежит на западных спонсорах Киева Небензя: кровь убитых в Старобельске детей лежит на руках Запада

Москва29 мая Вести.Вина за гибель детей при атаке ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске лежит на странах Запада, которые годами финансируют киевский режим во главе с Владимиром Зеленским и выставляют его жертвой конфликта, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Трансляция заседания Совбеза ООН ведется на сайте организации.

О каком человеческом сострадании с их (Запада – прим. ред​​​.) стороны может идти речь, когда кровь детей Старобельска и на их руках? сказал постпред РФ

Он подчеркнул, что западные страны "на протяжении многих лет снабжают террористический режим Зеленского деньгами, разведданными, оружием, боеприпасами, вдохновляют его на новое преступление против мирных жителей", а после чего "прикрывают его, рисуя его в роли жертвы".

В ночь на 22 мая Вооруженные силы Украины атаковали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике. Здание общежития, где проживали подростки, обрушилось с пятого по второй этаж. В результате украинского теракта погиб 21 человек, еще 44 пострадали.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к оперативному и независимому расследованию ударов по мирным жителям в Старобельске.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова назвала такую реакцию в ОНН принципиально важным сигналом.

25 мая МИД РФ заявил, что украинская атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения Москвы, в связи с чем российские военные приступают к нанесению последовательных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве.