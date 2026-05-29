Москва29 мая Вести.Американская певица Мадонна (полное имя — Мадонна Луиза Вероника Чикконе) назвала Джона Кеннеди-младшего своим лучшим любовником среди умерших мужчин. Как сообщает издание Music Times, артистка сделала такое заявление, отвечая на вопрос дизайнера Рауля Лопеса в рамках промо-кампании ее грядущего 15-го студийного альбома Confessions II.

Дизайнер спросил певицу, кто подарил ей "лучший" сексуальный опыт. Мадонна ответила, что назовет только того, кто уже умер.

Джон Кеннеди-младший тихо сказала певица

По данным из открытых источников, роман певицы и сына 35‑го президента США был коротким, он пришелся на конец 1980-х годов. По информации издания Instyle, они познакомились, когда Кеннеди-младший встречался с актрисой Кристиной Хааг, а Мадонна состояла в браке с актером Шоном Пенном.

Джон Кеннеди-младший погиб 16 июля 1999 года в авиакатастрофе вместе с женой и ее сестрой.