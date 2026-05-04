Кэмерон Диас с мужем сообщили о рождении их третьего ребенка

Кэмерон Диас стала мамой в третий раз Кэмерон Диас с мужем сообщили о рождении их третьего ребенка

Москва4 мая Вести.Американская актриса Кэмерон Диас со своим мужем, рок-музыкантом группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом, объявили о рождении их третьего ребенка.

Уточняется, что сына назвали Нотас (Nautas).

Мы с Кэмерон счастливы, взволнованы и чувствуем себя по-настоящему благословленными, объявляя о рождении нашего ребенка, Нотаса Мэддена. Добро пожаловать в этот мир, сын! написал Мэдден на своей странице в Instagram (признана экстремистской, запрещена на территории РФ)

Они пояснили, что выбранное имя происходит от латинского слова "nauta" и означает "моряк, навигатор, путешественник, тот, кто отправляется в путь и не боится неизвестности". Фотографий малыша пара пока не выкладывала в сеть.

Как пишет газета Sun, 53-летняя Кэмерон Диас и 47-летний Бенджи Мэдден поженились в 2015 году. Все дети у пары, включая новорожденного, родились путем суррогатного материнства.

Ранее стало известно, что у находящейся под следствием блогера Лерчек родился четвертый ребенок.