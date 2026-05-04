Москва4 маяВести.Принцесса Йоркская Евгения объявила о своей беременности. Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца.
Уточняется, что принцесса станет матерью в третий раз.
Ее Королевское Высочество принцесса Евгения и господин Джек Бруксбэнк рады объявить, что они ожидают третьего ребенка летомследует из заявления
Принцесса Евгения – младшая дочь брата Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и Сары Фергюсон. Евгения познакомилась со своим мужем Джеком Бруксбэнком в 2011 году на горнолыжном курорте в Швейцарии. В 2018 году состоялась их свадьба в Виндзорском замке. В 2021 году принцесса Евгения и Бруксбэнк стали родителями в первый раз, в 2023 году у них родился второй сын. Их третий ребенок будет 15-м в очереди на британский престол.