Карл III впервые за четыре года встретился с принцем Гарри и его семьей

Король Великобритании принял принца Гарри с семьей впервые за 4 года Карл III впервые за четыре года встретился с принцем Гарри и его семьей

Москва10 июл Вести.Король Великобритании Карл III впервые за четыре года встретился с принцем Гарри, его супругой Меган Маркл и их детьми. Об этом сообщает газета Sun со ссылкой на источники.

По информации издания, Гарри прибыл в Великобританию на этой неделе. Ранее сообщалось, что он планировал впервые за несколько лет привезти в страну свою супругу, а также детей – Арчи и Лилибет.

При этом поездка семьи оказалась под вопросом после отказа британских властей предоставить им государственную охрану. Букингемский дворец также отказал принцу в возможности поселиться в нем в ходе визита.

Сегодня днем Гарри и Меган повезли Арчи и Лилибет на встречу с Чарльзом (Карлом III. – Прим. ред.) и Камиллой в Хайгроув в Глостершире говорится в публикации

Как утверждают источники газеты, встреча прошла в закрытом формате и носила исключительно семейный характер. Публиковать фотографии с мероприятия не планируется.

Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию в 2020 году после конфликта с членами королевской семьи. Тогда супруги отказались от исполнения королевских обязанностей и впоследствии переехали в США.