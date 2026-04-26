NBC: стрельба в Вашингтоне не повлияет на планы визита короля Карла III

Стрельба в Вашингтоне не повлияет на визит Карла III NBC: стрельба в Вашингтоне не повлияет на планы визита короля Карла III

Москва26 апр Вести.Государственный визит короля Великобритании Карла III и королевы Камиллы в Вашингтон состоится в запланированные сроки. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на заявление представителя Букингемского дворца.

После обсуждений по обе стороны Атлантики в течение дня и по рекомендации правительства мы можем подтвердить, что государственный визит их величеств пройдет по плану приводит телеканал слова представителя Букингемского дворца

Он также указал, что король и королева выразили признательность всем, кто оперативно работал над тем, чтобы визит сохранился в прежнем формате, и подчеркнул, что монархи с нетерпением ожидают его начала, намеченного на 27 апреля.

Сообщается, что помимо официального государственного визита в Белый дом, 28 апреля ожидается визит короля на Капитолийский холм.

25 апреля в отеле Washington Hilton во время приема Ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп, произошла стрельба. Подозреваемого задержали. В результате инцидента ранения получил агент Секретной службы, другие люди не пострадали.