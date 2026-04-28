Трамп нарушил королевский протокол, дотронувшись до Карла III Daily Mail: Трамп нарушил королевский протокол при приветствии Карла III

Москва28 апр Вести.Президент США Дональд Трамп нарушил пункт королевского протокола в момент, когда прикоснулся к королю Великобритании Карлу III. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Отмечается, что американский лидер дотронулся до короля, несмотря на тщательную подготовку к соблюдению протокола.

Трамп похлопал короля по плечу … нарушив тем самым королевский протокол. Главное неписаное правило гласит: никогда не следует инициировать физический контакт с членом королевской семьи говорится в материале

Накануне стало известно, что визит короля Великобритании Карла III и королевы Камиллы в Вашингтон состоится в запланированные сроки, несмотря на стрельбу в отеле Washington Hilton во время приема Ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором присутствовал Трамп.