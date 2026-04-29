Чтец по губам раскрыл слова Трампа о Путине в беседе с Карлом III DM: Трамп сообщил Карлу III, что "прямо сейчас" ведет переговоры с Путиным

Москва29 апр Вести.Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с королем Великобритании Карлом III заявил, что в данный момент ведет диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Подробности беседы со ссылкой на специалиста по чтению по губам Николу Хиклинг приводит британское издание Daily Mail.

Итак, прямо сейчас я веду разговор с Путиным произнес американский лидер

По данным газеты, монархи обменялись приветствиями на Южной лужайке резиденции главы Белого дома, после чего Трамп завел речь о стрельбе 25 апреля на мероприятии с его участием. Британский король, как предполагает Хиклинг, отреагировал репликой о том, что ему не следует долго оставаться на лужайке. Затем собеседники перешли к теме урегулирования конфликта на Украине - именно в этот момент и прозвучала фраза Трампа о контактах с российским президентом.

Карл III, по словам эксперта, попытался сменить тему, предложив вернуться к украинскому вопросу позднее. Однако Трамп продолжил развивать ее, и монарху пришлось еще раз заметить, что обсудить кризис лучше "в другой раз". В итоге разговор переключился на проект переоборудования бального зала в Белом доме.

Ранее, 26 апреля, Трамп в интервью телеканалу Fox News упомянул, что поддерживает контакт с Путиным. На следующий день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремль неизменно информирует о телефонных переговорах главы государства с американским коллегой.

Также сообщалось, что Лондон настоял на отсутствии камер во время встречи Карла III с Трампом в Белом доме - британская сторона опасалась повторения сценария, разыгравшегося с украинским лидером Владимиром Зеленским в феврале 2025 года. По информации источников, монарх должен был появиться перед прессой только в начале мероприятия, без съемки последующего обсуждения предметных тем.