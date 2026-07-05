The Times: принц Гарри на следующей неделе приедет в Британию без жены и детей

Принц Гарри на следующей неделе поедет в Великобританию без жены и детей The Times: принц Гарри на следующей неделе приедет в Британию без жены и детей

Москва5 июл Вести.Принц Гарри на следующей неделе поедет в Великобританию для участях в ряде благотворительных проектов. Однако его жена Меган Маркл и дети Арчи и Лилибет Диана не поедут вместе с ним, пишет The Times.

26 июня, за несколько дней до запланированной поездки, принцу Гарри и его семье отказали в обеспечение полицейской защиты и проинформировали, что организовать свою частную охрану им нужно будет самостоятельно.

Как утверждает издание, ссылаясь на частную охранную компанию, которая занимается безопасностью младшего сына Карла III, принц Гарри является целью шести террористических атак.

The Times пишет, что общение Карла III с внуками, которых он не видел четыре года, едва ли будет организовано ввиду загруженности графика короля. Кроме того, принц Гарри вряд ли встретиться со своим старшим братом принцем Уильямом.

В мае 2025 года суд Великобритании отклонил апелляцию отказавшегося от исполнения королевских обязанностей и переехавшего в США принца Гарри по вопросу о лишении его полицейской защиты.