Король Карл III не будет жить в Букингемском дворце Король Карл III решил не переезжать в Букингемский дворец после ремонта

Москва26 июн Вести.Король Великобритании Карл III решил не переезжать в Букингемский дворец после проведенного там ремонта. Резиденция будет использоваться в рабочих целях, сообщает пресс-служба монарха.

Ремонт в Букингемском дворце начался в 2017 году, предполагалось, что работы затянутся на 10 лет. Уже в то время было известно о планах тогда еще принца Чарльза не возвращаться в резиденцию после коронации, однако теперь решение озвучено на официальном уровне. Заявление прозвучало накануне публикации ежегодного финансового отчета британской королевской семьи.

По завершении программы обновления король и королева не будут использовать Букингемский дворец в качестве личной резиденции говорится в пресс-релизе

Король намерен сделать Букингемский дворец более открытым для публики, "чтобы максимизировать национальную выгоду от здания, финансируемого из государственного бюджета", заявил представитель резиденции. Вместе с тем дворец будет использоваться для проведения различных мероприятий, включая государственные банкеты и аудиенции.

С декабря 2024 года в связи с ремонтными работами приемы в Букингемском дворце были приостановлены, государственные мероприятия перенесли в Виндзорский замок. Сам Карл III живет в Кларенс-хаус, который останется его официальной резиденцией.