Охрану Карла III заподозрили в том, что она спала на посту у Виндзорского замка

Москва17 мая Вести.В Лондоне начато расследование в отношении сотрудников полиции, охраняющих Виндзорский замок – резиденцию короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.

По данным издания, проверка затронула около 30 сотрудников подразделения Скотленд-Ярда, отвечающего за охрану королевской семьи и особо важных объектов. Поводом стали сообщения о нарушениях служебной дисциплины, включая сон во время дежурства и отсутствие на посту.

В рамках внутреннего расследования Управления профессиональных стандартов изучаются предполагаемые случаи, когда сотрудники могли формально фиксировать заступление на службу, но фактически не находиться на своих постах.

В полиции подтвердили проведение срочной проверки и заявили, что подобное поведение не соответствует стандартам, ожидаемым от сотрудников охраны, особенно на объектах повышенной важности. Итоги расследования планируется объявить в ближайшее время.

Ранее газета The Independent сообщила, что король Великобритании Карл III попробовал себя в роли диджея вместе с актером Идрисом Эльбой на вечеринке в саду Букингемского дворца.