Карл III стал диджеем, но нажал только на одну кнопку

Москва16 мая Вести.Король Великобритании Карл III попробовал себя в роли диджея вместе с актером Идрисом Эльбой на вечеринке в саду Букингемского дворца, пишет The Independent.

Мероприятие было посвящено 50-летию благотворительной организации The King's Trust, а среди гостей было немало знаменитостей.

Как рассказал Эльба, которого в свое время также поддержала организация, до вечеринки он встретился с королем в Национальном молодежном музыкальном театре. Там он поделился с Карлом III воспоминаниями о времени, "когда сам впервые там выступал", на что король сказал, что сегодня будет диджеем.

Эльба уточнил, что король нажал всего на одну кнопку – включение.

Он (король Карл III. – Прим. ред.) нажал кнопку воспроизведения, а я как диджей знаю, что это самая сложная часть пошутил актер

На вопрос, понравилось ли, по его мнению, Карлу III электронная динамичная музыка, Эльба рассмеялся и сказал, что король за пультом "долго не задержался".

Ранее госсекретарь США попробовал себя в роли диджея. Видео, где Марко Рубио диджеит на семейной свадьбе, в соцсети выложил замглавы администрации Белого дома Дэн Скавино. Позже, когда журналисты спросили Рубио о его диджейском псевдониме, госсекретарь США пошутил, что не станет его раскрывать, поскольку американцы к нему "не готовы".