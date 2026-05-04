Москва4 мая Вести.Примером "знаменитой британской школы дизайна" иронично назвала костюм короля Великобритании Карла III на его встрече с президентом США Дональдом Трампом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Слева, видимо, знаменитая британская школа дизайна написала она, приложив совместное фото Трампа и Карла

Костюм короля Великобритании выглядит немного мятым.

По словам Захаровой, за два дня модерация в сервисе "Яндекс картинки" опустила фотографии "этого модного великолепия с первых строк, куда пониже".

Как отметила дипломат, несмотря на то что переговоры случились буквально на днях, "этот во всех смыслах "лук", найти уже затруднительно. Совпадение? Конечно", - добавила она, отметив пост смайликом с улыбкой.

Ранее сообщалось, что в прошлый понедельник Карл III посетил США с официальным визитом. В ходе выступления в Конгрессе он призвал к единству НАТО в контексте Украины и упомянул важность пятой статьи Устава НАТО.