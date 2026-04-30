Политолог Сардарян: Карл III во время визита в США поиздевался над Трампом Политолог Сардарян: Карл III приехал в США для унижения Трампа

Москва30 апр Вести.Король Великобритании Карл III приехал в США для того, чтобы поиздеваться над президентом США Дональдом Трампом.

Таким мнением в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделился декан факультета управления и политики МГИМО, политолог Генри Сардарян.

Политолог особенно отметил, как британский король возвышает себя над американцами, говоря, что если бы не Британия, то в США бы говорили на французском языке.

Ощущение было такое, что он приехал просто издеваться над Трампом и над американцами, причем в очень язвительной, подлой и не очень дружественной манере. Во-первых, вот эти вот все рассказы про то, что, ну, если б не мы, вы бы говорили на французском. Это все в форме юмора подано, но юмор как будто бы над пигмеями такими, что вот приехал хозяин и сейчас будет вам напоминать, кто есть кто вообще здесь в этих взаимоотношениях. Что, ну, если б не вы, там европейцы на немецком говорили, а так, если б не мы, вы бы вообще на французском говорили. Про Великую хартию вольностей, вот эту, что это же мы придумали там, значит, во времена Иоанна Безземельного. Ну, вам дали, чтобы вы пользовались. Ну, хотя бы почитайте, что умные люди написали до того, как вы вот этим всем начали здесь заниматься. В абсолютно такой издевательской манере выразил свое мнение Сардарян

Однако по наблюдению эксперта, Трамп, наоборот, глубоко уважает британского короля, несмотря на колкости Карла III.

Но надо отметить, что у Трампа какой-то очень большой пиетет по отношению к Карлу III, потому что он в отношении людей, чье поведение ему не нравится, обычно долго не терпит, сразу же позволяет себе колкости, резкие выражения. Здесь он как-то вот очень с большой симпатией и неоднократно выражал ему большую благодарность добавил он

По мнению американиста Малека Дудакова, Карл III скрытно намекнул американскому лидеру поумерить свои амбиции. Эксперт сослался на упоминание британским королем Великой хартии вольностей.

По словам Дудакова, британец упомянул, что она 160 раз фигурировала в решениях Верховного суда США и использовалась для ограничения полномочий лидера страны. Также политолог указал на то, что в настоящее время Демократическая партия пытается ограничить полномочия главы Белого дома.