Москва30 апр Вести.Визит британского короля Карла III показал, что США и Британия на самом деле самые близкие союзники. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил социолог Евгений Копатько.

По словам социолога, этим двум государствам, несмотря на разногласия, не составит труда объединиться против России.

Вот мы вспоминали Карла III, а все-таки его выступление в Конгрессе, оно имело очень большое значение, потому что зал встал и аплодировал его фразе об Украине. То есть эти вещи не надо недооценивать, скажу больше. Как раз его визит показал глубину связей вот Британии и Соединенных Штатов. Воевали они, не воевали за независимость, там в четырнадцатом году сжигали они, не сжигали Вашингтон — это два самых близких союзника. Они могут драться, они могут вырывать друг другу волосы, там, ругаться матом, все что угодно. Но когда касается жизни туземцев, они здесь объединятся и будут всецельно выступать против них, в частности, против России объяснил он

Ранее политолог Сардарян заявлял, что Карл III приехал в США ради издевательства над Дональдом Трампом. По его словам, британский король возвысил себя над американцами, говоря, что если бы не Британия, то в США бы говорили на французском языке и припомнил, что Великая хартия вольностей 160 раз фигурировала в решениях Верховного суда США и использовалась для ограничения полномочий лидера страны.