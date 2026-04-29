Москва29 апрВести.Британский король Карл III в ходе своего выступления в Конгрессе США признал, что отношения двух стран не могут поддерживаться только достижениями в прошлом.
Он напомнил, как его мать, королева Елизавета II в 1991 году первой из британских монархов выступила перед американскими законодателями. При этом он отметил, что новая эпоха, в которую вступил мир, еще более опасная и нестабильная, чем та, во времена которой его мать выступила в Конгрессе.
В этой непредсказуемой обстановке наш альянс не может основываться на прошлых достижениях или полагать, что основополагающие принципы останутся неизменнымизаявил Карл III
Он добавил, что партнерство США и Британии незаменимо, и сторонам не следует пренебрегать всем тем, что поддерживало их на протяжении последних 80 лет.
Наши страны объединяют таланты и ресурсы в технологиях будущего. Наши новые партнерства в области термоядерного синтеза и квантовых вычислений, а также в области искусственного интеллекта и разработки лекарств обещают спасти бесчисленное количество жизнейзаявил монарх
Кроме того, Карл III отметил, что товарооборот между США и Великобританией достигает 430 миллиардов долларов, причем только продолжает расти. По его словам, взаимные инвестиции составляют 1,7 триллиона долларов.
Также он рассказал, что разногласия, которые были между странами 250 лет назад, в итоге переросли в дружбу, которая стала одним из самых важных союзов в истории.
Карл III прибыл в США с визитом. Монарх выступил в Конгрессе США. Это первое выступление члена британской королевской семьи в американском Конгрессе с 1991 года. При этом Белый дом опубликовал снимок американского главы Дональда Трампа и Карла III, сопроводив изображение подписью "два короля".