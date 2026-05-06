Рубио заявил, что американцы не готовы к его диджейскому псевдониму

Рубио отказался раскрыть свой диджейский псевдоним Рубио заявил, что американцы не готовы к его диджейскому псевдониму

Москва6 мая Вести.Госсекретарь США Марко Рубио на брифинге для журналистов в Белом доме не стал раскрывать свой диджейский псевдоним, поскольку американцы к нему не готовы.

Ранее заместитель главы администрации Белого дома Дэн Скавино распространил видео, на котором видно, как Рубио стоит за диджейским пультом и прижимает к уху наушник. Рядом с ним другой мужчина, предположительно, нанятый диджей, который показывает госсекретарю США что-то на ноутбуке. В конце ролика Рубио уже один танцует за диджейским пультом.

Журналист задал госсекретарю США вопрос о том, какой у него диджейский псевдоним.

Мой диджейский псевдоним? Вы не готовы к моему диджейскому псевдониму ответил Рубио

Между тем, глава Белого дома Дональд Трамп также часто выступает в качестве диджея на своих вечеринках в Мар-а-Лаго.

Тем временем первая леди США Мелания Трамп заявила, что танцы ее супруга иногда кажутся ей неуместными. При этом уже сообщалось, что она не любит, когда Дональд Трамп танцует.