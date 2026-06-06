Москва6 июнВести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нынешнюю ситуацию в российско-американских отношениях.
По его словам, "танго нужно танцевать вдвоем", а Вашингтон пока не хочет этого.
Танго нужно танцевать вдвоем, и пока американцы этого не хотятподелился Песков в интервью Центральному телевидению Китая
Он подчеркнул, что РФ в этом вопросе не спешит и располагает терпением.
Нам некуда спешитьдобавил он
Ранее пресс-секретарь российского лидера на вопрос журналистов, решится ли глава Белого дома Дональд Трамп ввести новые санкции против РФ, неожиданно предложил дать номер телефона американского правительства.