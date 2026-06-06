Песков: танго нужно танцевать вдвоем, США пока этого не хотят

"Танго нужно танцевать вдвоем": Песков высказался об отношениях России и США Песков: танго нужно танцевать вдвоем, США пока этого не хотят

Москва6 июн Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нынешнюю ситуацию в российско-американских отношениях.

По его словам, "танго нужно танцевать вдвоем", а Вашингтон пока не хочет этого.

Танго нужно танцевать вдвоем, и пока американцы этого не хотят поделился Песков в интервью Центральному телевидению Китая

Он подчеркнул, что РФ в этом вопросе не спешит и располагает терпением.

Нам некуда спешить добавил он

Ранее пресс-секретарь российского лидера на вопрос журналистов, решится ли глава Белого дома Дональд Трамп ввести новые санкции против РФ, неожиданно предложил дать номер телефона американского правительства.