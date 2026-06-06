Москва6 июнВести.США готовы обсуждать с РФ только украинское урегулирование, игнорируя прочие вопросы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что Москва не согласна с таким подходом.
Ситуация де-факто такова, что американская сторона не желает обсуждать иные вопросы до тех пор, пока не произойдет самоурегулирование. Мы считаем этот подход невернымсказал Песков журналистам
Ранее Песков прокомментировал нынешнюю ситуацию в российско-американских отношениях словами "танго нужно танцевать вдвоем".