Песков: Вашингтон связывает развитие отношений с РФ с конфликтом на Украине

Песков: Вашингтон связывает развитие отношений с РФ с конфликтом на Украине

Москва14 апр Вести.Вашингтон увязывает восстановление экономических отношений с Россией с урегулированием конфликта на Украине. Москва считает это необязательным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, у обеих стран могло бы быть много совместных проектов.

Здесь совершенно не обязательно дожидаться урегулирования на Украине. В интересах и Вашингтона, и Москвы, заниматься взаимовыгодными проектами сказал Песков

Российская сторона не раз высказывала свою позицию в вопросе восстановления отношений с США. Так, 29 марта Песков заявил, что Москва готова развивать отношения с Вашингтоном настолько, насколько к этому готовы сами американцы.