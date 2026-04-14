Москва14 апрВести.Вашингтон увязывает восстановление экономических отношений с Россией с урегулированием конфликта на Украине. Москва считает это необязательным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, у обеих стран могло бы быть много совместных проектов.
Здесь совершенно не обязательно дожидаться урегулирования на Украине. В интересах и Вашингтона, и Москвы, заниматься взаимовыгодными проектамисказал Песков
Российская сторона не раз высказывала свою позицию в вопросе восстановления отношений с США. Так, 29 марта Песков заявил, что Москва готова развивать отношения с Вашингтоном настолько, насколько к этому готовы сами американцы.