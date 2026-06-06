Москва6 июнВести.Вашингтон увязывает развитие экономических отношений с Россией с украинским урегулированием. Москва считает такой подход ошибочным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Его комментарий приводит Центральное телевидение Китая.
Американцы по-прежнему увязывают все с урегулированием вокруг Украины, и американцы считают, что сначала урегулирование на Украине, а потом уже развитие отношений в области экономики, области инвестиций и области культуры, мы считаем, что это ошибочный подходсказал Песков
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России и США есть все возможности для интенсификации диалога. Москва готова продолжать переговоры с Вашингтоном, начатые в Анкоридже.