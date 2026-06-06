В Кремле не согласны с подходом США к развитию экономических отношения с РФ Песков: Москва считает ошибочным подход США, увязывающий экономику и Украину

Москва6 июн Вести.Вашингтон увязывает развитие экономических отношений с Россией с украинским урегулированием. Москва считает такой подход ошибочным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Его комментарий приводит Центральное телевидение Китая.

Американцы по-прежнему увязывают все с урегулированием вокруг Украины, и американцы считают, что сначала урегулирование на Украине, а потом уже развитие отношений в области экономики, области инвестиций и области культуры, мы считаем, что это ошибочный подход сказал Песков

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России и США есть все возможности для интенсификации диалога. Москва готова продолжать переговоры с Вашингтоном, начатые в Анкоридже.