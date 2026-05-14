Песков: Европа не хочет и не может быть посредником в переговорах по Украине

Москва14 мая Вести.Посредниками в переговорах по урегулированию украинского конфликта являются США, Европа не хочет и не может быть посредником, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Европейцы "фактически участвуют" в конфликте на стороне Киева и, скорее, являются сторонниками поражения России, отметил Песков, добавив, что "с таким подходом претендовать на посредничество вряд ли приходится".

Фактически пока посредниками и являются только Соединенные Штаты, это рабочие процессы, рабочий формат. Очевидно, что европейцы не хотят и не могут становиться посредниками указал представитель Кремля

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США – единственная страна в мире, которая может стать посредником в украинском урегулировании и довести его до конца.