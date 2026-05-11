Песков: подвижек в отношениях России и США нет, они по-прежнему на нуле

Москва11 мая Вести.Подвижки в вопросе двусторонних отношений между Россией и США отсутствуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

По его словам, двусторонние отношения между странами "по-прежнему на нуле".

Давайте не забывать, что у нас никаких подвижек в двусторонних отношениях нет, они на нуле по-прежнему сказал официальный представитель Кремля

Песков добавил, что меры в этом направлении должна предпринимать не только Москва, но и Вашингтон, однако США пока не спешат делать этого.

Ранее Песков заявил, что приглашение президента РФ Владимира Путина американскому лидеру Дональду Трампу в силе, Путин будет рад видеть главу Белого дома в Москве.