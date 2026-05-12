Песков: подвижек в организации хоккейного матча между командами России и США нет

Песков высказался об организации матча между хоккеистами России и США Песков: подвижек в организации хоккейного матча между командами России и США нет

Москва12 мая Вести.Хоккейный матч между сборными России и США мог бы стать символическим шагом на пути к улучшению отношений между странами. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с этим он отметил, что в настоящее время изменений, связанных с вопросом организации такого матча, нет.

Это очень важно, это было бы здорово, и это было бы хорошим обрамлением каких-то подвижек в двусторонних отношениях цитирует Пескова РИА Новости

Он добавил, что текущее состояние отношений между Москвой и Вашингтоном остается на прежнем уровне и не демонстрирует признаков улучшения.

Ранее Песков заявил, что американская сторона увязывает восстановление экономических отношений с РФ с урегулированием украинского конфликта.