Москва5 июнВести.На вопрос журналистов, решится ли президент США Дональд Трамп ввести новые санкции против России, неожиданно на Петербургском международном экономическом форуме ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
С таким вопросом, по его мнению, надо обращаться непосредственно в Вашингтон.
Вам дать телефон Белого дома? Давайте, я вам дампредложил Песков
Ранее Палата представителей США одобрила новый пакет помощи Украине, а также введение дополнительных санкций против РФ. МИД России этот вопрос уже прокомментировал.
На вопрос о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа до конца года на полях ПМЭФ-2026 ответил Юрий Ушаков.