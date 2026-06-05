Песков предложил звонить в Белый дом, чтобы узнать введет ли Трамп санкции к РФ

Песков предложил дать телефон Белого дома в ответ на вопрос о санкциях США к РФ Песков предложил звонить в Белый дом, чтобы узнать введет ли Трамп санкции к РФ

Москва5 июн Вести.На вопрос журналистов, решится ли президент США Дональд Трамп ввести новые санкции против России, неожиданно на Петербургском международном экономическом форуме ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

С таким вопросом, по его мнению, надо обращаться непосредственно в Вашингтон.

Вам дать телефон Белого дома? Давайте, я вам дам предложил Песков

Ранее Палата представителей США одобрила новый пакет помощи Украине, а также введение дополнительных санкций против РФ. МИД России этот вопрос уже прокомментировал.

На вопрос о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа до конца года на полях ПМЭФ-2026 ответил Юрий Ушаков.