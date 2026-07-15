Москва15 июлВести.Кремль внимательно следит за заявлениями со стороны США по поводу новых антироссийских санкций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во время общения с журналистами он поделился, что российские власти не оставляют без внимания американскую риторику в данном вопросе.
Что касается санкционной проблематики, мы внимательно слушаем, фиксируем и анализируем заявления, которые идут и на рабочем уровне, и на уровне президента США относительно этих санкций. Будем смотреть в зависимости от развития событийсказал Песков
Ранее он прокомментировал введение санкций Европой против национального мессенджера MAX. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что европейцы проявляют не демократичный, а репрессивный подход.