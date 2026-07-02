Песков ответил на очередную угрозу Каллас Песков прокомментировал угрозу Каллас ввести новые санкции против РФ

Москва2 июл Вести.Россия продолжит усиливать давление на киевский режим для достижения поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал обещание главы европейской дипломатии Каи Каллас ввести новые антироссийские санкции после массированного удара по украинским объектам ВПК и энергетики.

Россия продолжит усиливать давление на киевский режим, с тем чтобы достигнуть поставленных целей сказал Песков

Ранее стало известно, что Евросоюз еще не назначил точную дату принятия 21-го пакета антироссийских санкций. Пока вопросы прорабатываются как в техническом, так и в дипломатическом формате.