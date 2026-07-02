В Евросоюзе пообещали новые санкции против России Каллас анонсировала расширение санкций против России

Москва2 июл Вести.Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пообещала введение новых антироссийских санкций после массированного удара ВС РФ по украинским объектам ВПК и энергетики.

В соцсети Х Каллас написала, что остановить удары по Украине можно исключительно путем постоянной военной поддержки Киева и усиления давления на РФ.

Сегодня я предложу ввести санкции против новых организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс, в ответ на удары заявила глава евродипломатии

Утром 2 июля российское Минобороны сообщило о нанесении Вооруженными силами РФ массированного удара по предприятиям ВПК и объектам энергетической инфраструктуры в ряде городов Украины. Он стал ответом на террористические атаки Киева по гражданской инфраструктуре на территории России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что удар возмездия наносился только по военным и околовоенным объектам.

Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что удар ВС РФ послужил ответной реакцией на террористическую кампанию главы киевского режима Владимира Зеленского.