Москва2 июлВести.Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пообещала введение новых антироссийских санкций после массированного удара ВС РФ по украинским объектам ВПК и энергетики.
В соцсети Х Каллас написала, что остановить удары по Украине можно исключительно путем постоянной военной поддержки Киева и усиления давления на РФ.
Сегодня я предложу ввести санкции против новых организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс, в ответ на ударызаявила глава евродипломатии
Утром 2 июля российское Минобороны сообщило о нанесении Вооруженными силами РФ массированного удара по предприятиям ВПК и объектам энергетической инфраструктуры в ряде городов Украины. Он стал ответом на террористические атаки Киева по гражданской инфраструктуре на территории России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что удар возмездия наносился только по военным и околовоенным объектам.
Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что удар ВС РФ послужил ответной реакцией на террористическую кампанию главы киевского режима Владимира Зеленского.