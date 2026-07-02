Москва2 июлВести.Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пообещала введение новых антироссийских санкций после массированного удара ВС РФ по украинским объектам ВПК и энергетики.

В соцсети Х Каллас написала, что остановить удары по Украине можно исключительно путем постоянной военной поддержки Киева и усиления давления на РФ.

Сегодня я предложу ввести санкции против новых организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс, в ответ на удары

заявила глава евродипломатии

Утром 2 июля российское Минобороны сообщило о нанесении Вооруженными силами РФ массированного удара по предприятиям ВПК и объектам энергетической инфраструктуры в ряде городов Украины. Он стал ответом на террористические атаки Киева по гражданской инфраструктуре на территории России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что удар возмездия наносился только по военным и околовоенным объектам.

Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что удар ВС РФ послужил ответной реакцией на террористическую кампанию главы киевского режима Владимира Зеленского.